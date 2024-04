Legacoop presenta il nuovo logo. Gamberini: Simboleggia il nostro impegno per affermare l’uguaglianza

“Siamo portatori dell’uguaglianza e dell’equità nell’era della complessità. Il nuovo logo di Legacoop racchiude questo messaggio e intende produrre un migliore impatto su tutti coloro che entrano in contatto con la nostra associazione, accendendo l’empatia e quindi la relazione con le persone”. Lo spiega Simone Gamberini, presidente di Legacoop, presentando il nuovo logo dell’associazione in occasione della Conferenza programmatica e di organizzazione che si è svolta ieri pomeriggio e stamattina a Roma.

Il simbolo “uguale” (=), dunque il concetto di uguaglianza, alla base del logo che a partire dai prossimi giorni rappresenterà Legacoop in tutte le sedi e su tutti i canali di comunicazione, “è stato scelto – sottolinea Gamberini – in coerenza con l’impegno che Legacoop e le cooperative associate assicurano per contrastare le disuguaglianze economiche e sociali, accentuatesi in anni recenti, proponendo i valori della cooperazione come strumento per costruire un modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale”.

L’operazione di rebranding dell’associazione si è avvalsa del supporto professionale dell’Agenzia Inarea, presieduta da Antonio Romano.