Maltempo Veneto, acqua alta a Montagnana e Casale di Scodosia

Strade come fiumi, video degli allagamenti girati da alcuni residenti

Roma, 15 mag. (askanews) – Allagamenti a Montagnana e Casale di Scodosia, due località nella Bassa Padovana flagellate dal maltempo in Veneto. Nei video girati da alcuni residenti, l’acqua supera un metro trasformando le strade in fiumi dopo i violenti temporali che hanno colpito la città murata e la vicina Casale, un tempo famoso “Paese del mobile in stile e antiquariato”.Nell’area, che riguarda anche Borgo Veneto e il rodigino con Badia Polesine, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti o per danni provocati dall’acqua. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha inoltre emesso un “avviso di criticità idrogeologica ed idraulica” che durerà fino alle 14 del 17 maggio.