Marco Robbiati direttore Marketing e Commerciale di Rai Pubblicità

Marco Robbiati è il nuovo direttore Marketing e Commerciale di Rai Pubblicità. Nato a Milano, classe 1965, Robbiati ha maturato un’importante esperienza nel settore delle ricerche dei media offline e online. Approda in Rai Pubblicità da Omnicom Media Group dove dal 2019 ha ricoperto la carica di Head of Media Intelligence & Market Insight, oltre ad essere membro del comitato tecnico di Auditel. Nel corso della sua trentennale carriera ha assunto ruoli di rilievo in agenzie e aziende della media industry come Publicis Media Group, Starcom e Mediacom.