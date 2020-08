Napoli, la Giunta stanzia 61.500 euro per i centri antiviolenza: a settembre il bando

La Giunta de Magistris ha approvato, a firma dell’assessore alle Pari Opportunità Francesca Menna un atto deliberativo che “prevede lo stanziamento di circa 61.500 euro necessari per eseguire la gara per il centri antiviolenza attraverso un bando che sarà avviato entro i primi di settembre e che consentirà la piena operatività per il Centro antiviolenza e per gli sportelli periferici fino alla fine dell’anno, quando dovranno giungere i finanziamenti per il 2021”. “Un segnale importante – viene sottolineato dall’assessorato alle Pari Opportunità – per fronteggiare una delicata tematica che viene seguita da Palazzo San Giacomo anche grazie al senso di responsabilità dei tanti professionisti che operano nel settore e che non hanno mai smesso di prestare la loro opera anche se in regime di volontariato”. A margine dell’adozione della delibera l’assessore Menna sottolinea anche “la necessità – da parte dello Stato – di far crescere l’impegno economico verso questo settore con ingenti somme per combattere un fenomeno che dilaga sempre più e che rappresenta un termometro della sofferenza e del disagio delle popolazioni. Un importante impegno economico che dimostrerebbe davvero un cambio di paradigma e di visione, che ancora non si percepisce nella lotta contro la violenza di genere che sfocia, purtroppo nelle sue devianze, nella sopraffazione, nell’abuso e, tragicamente a volte, nel femminicidio”.