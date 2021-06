Positano Racconta, al via martedì la prima edizione del festival letterario promosso dalla Fondazione De Sanctis

Si inaugura martedì 15 giugno alle 21 a Positano in Piazza Flavio Gioia, la prima edizione di Positano Racconta, festival letterario promosso dallaFondazione De Sanctis a cura di Nicola Lagioia, che si svolgerà dal 15 al 20 giugno. Una rassegna di incontri letterari, talks e letture con autori e interpreti della letteratura contemporanea italiana e internazionale. Tema di questa prima edizione è “Il mondo che verrà” e la letteratura sarà il luogo in cui esplorare i possibili scenari della realtà che ci aspetta.

Martedì 15 giugno alle 21 in Piazza Flavio Gioia la rassegna sarà inaugurata alla presenza di Giuseppe Guida (Sindaco di Positano); Cristina Messa (Ministro dell’Università e della Ricerca); Alfonso Dastis (Ambasciatore di Spagna in Italia); Giovanni Salvi (Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione); Giovanni Melillo (Procuratore Capo di Napoli); Luigi Riello (Procuratore Generale di Napoli presso la Corte d’Appello); Marco Valentini (Prefetto di Napoli); Alessandro Giuliano (Questore di Napoli); Francesco De Sanctis (Presidente Fondazione De Sanctis); Nicola Lagioia (Curatore del Festival).

“L’esperienza della pandemia rende necessario, oggi, riavviare il dialogo, la condivisione delle idee, delle parole e delle riflessioni. Questo festival si pone come occasione per ricominciare a condividere il pensiero letterario e tutte le suggestioni che da esso possono scaturire per immaginare e progettare il nostro mondo che verrà. Positano è luogo ideale per coltivare questo dialogo e diffonderne il senso”, dichiara Francesco De Sanctis, presidente della Fondazione.

“Positano Racconta “Il mondo che verrà” attraverso le voci dei protagonisti più autorevoli dell’universo della cultura e della letteratura contemporanea. Una scommessa dunque della nostra cittadina che saprà ripartire dalla cultura, dal turismo, vettore fondamentale della nostra economia, con la scoperta dei nostri più amati luoghi dell’anima”, sottolinea il Sindaco di Positano,Giuseppe Guida.

Dopo i saluti istituzionali, il primo appuntamento del festival. Alle ore 21:15-22:00 focus su Javier Cercas, uno scrittore a molte dimensioni. Conversazione tra Nicola Lagioia, Raffaello Palumbo Mosca e Javier Cercas, Piazza Flavio Gioia sul Sagrato della Chiesa Madre. Alle ore 22:00-22:45 il format “Raccontami una storia. Le letture della vita”. Conversazione tra Nicola Lagioia, Dacia Maraini, Silvia Avallone, Lisa Ginzburg, Piazza Flavio Gioia sempre sul Sagrato della Chiesa Madre.

Nicola Lagioia, curatore del festival, descrive i due appuntamenti. “Martedì 15 giugno alle 21.15 conversazione con Javier Cercas: presenterò l’autore e poi Raffaele Palumbo Mosca lo intervisterà sul suo ultimo libro che si intitola “Indipendenza”. É praticamente la nuova vita di Javier Cercas che dopo aver scritto una serie di romanzi storici e romanzi saggio si è dato in maniera molto complessa, da autore complesso come è lui, al genere del noir che diventa uno spunto per affrontare i temi storici. E sarà intervistato da Raffaele Palumbo Mosca che lo conosce molto bene, sono amici. Dopo ci sarà una conversazione da me condotta con Dacia Maraini, Silvia Avallone e Lisa Ginzburg, tre scrittrici di diverse generazioni che vengono intervistate sui libri della vita. Il tema dell’ educazione sentimentale attraverso i libri sarà del resto il tema serpeggiante di questa edizione”.

La prima edizione di Positano Racconta, promossa e organizzata dalla Fondazione De Sanctis, si avvale del sostegno della Scabec-Regione Campania, del Comune di Positano, e in partnership con Terna, TIM, L’igiene Urbana Evolution. Media Partner: la Rai e il Libraio.it.

Gli ingressi saranno contingentati nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza anti-Covid, fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni agli incontri e alle conversazioni si potranno effettuare sul sito www.positanoracconta.it; oppure telefonando al seguente numero del Comune di Positano: 089 – 8122535, dalle 9 alle 13, da lunedì al venerdì.