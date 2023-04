Roche, ricerca clinica e innovazione: due nuovi bandi per 540 mila euro

Roche Italia ha annunciato il lancio della quarta edizione di due bandi: il primo dedicato alla ricerca clinica a supporto delle figure di Data manager e infermieri di ricerca con un finanziamento di 300mila euro, il secondo per i servizi a supporto di soluzioni innovative per persone con la sclerosi multipla con un investimento di 240mila euro. Le candidature sono aperte online fino al 15 settembre 2023.

Contemporaneamente sono stati premiati i vincitori della terza edizione di entrambi i bandi: 10 data manager e infermieri di ricerca che potranno gestire per 12 mesi presso enti pubblici o privati attività di ricerca clinica non sponsorizzata, avendo modo così di consolidare le proprie competenze e di apportare un miglioramento della qualità della ricerca a beneficio dei pazienti. Dodici gli enti vincitori del bando Sclerosi Multipla per la realizzazione di progetti innovativi il cui fine primario sia quello di colmare i bisogni dei Centri italiani di Sclerosi Multipla apportando miglioramenti, in termini di strutture, mezzi e risorse del percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti. “La nostra missione è lavorare oggi su ciò di cui i pazienti avranno bisogno domani” ha commentato Anna Maria Porrini, Direttore Medical Affairs & Clinical Operations in Roche Italia, aggiungendo che “il nostro è un impegno solido che riguarda diversi ambiti e che ci porta ad agire su due direttive principali: innovazione e sostenibilità”. I 10 vincitori del “bando Roche per la ricerca clinica a supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca”, e relativi borsisti che svolgeranno 12 mesi di attività di ricerca, provengono da: Lombardia (Fondazione Don Carlo Gnocchi, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e Italian Sarcoma Group ETS di Milano; IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia; ASST Spedali Civili di Brescia; Fondazione Europea di Ricerca Biomedica di Bergamo), Piemonte (Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria che si è aggiudicata il premio per due progetti), Liguria (IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova) e Umbria (Azienda Ospedaliera di Perugia). Per garantire sempre la massima trasparenza nell’interazione e nella collaborazione con le strutture ospedaliere e gli enti di ricerca, Roche Italia ha spiegato di aver affidato la selezione e la valutazione delle candidature per il bando della ricerca clinica a Fondazione Gimbe. I 12 vincitori del “bando Roche per i servizi a supporto di soluzioni innovative per la Sclerosi Multipla”, che si avvale del patrocinio di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, provengono da: Lombardia (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano; ASST Spedali Civili di Brescia), Liguria (Università degli Studi di Genova), Lazio (Fondazione PTV-Policlinico Tor Vergata, Roma), Veneto (Azienda Universitaria Integrata Verona), Sicilia (Azienda Sanitaria provinciale di Ragusa), Emilia-Romagna (Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara- Arcispedale S. Anna), Piemonte (Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano a Torino), Campania (Università degli Studi di Napoli Federico II), Calabria (Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini” Catanzaro) e Puglia (Azienda Ospedaliera universitaria di Foggia). L’Ente terzo che valuterà e selezionerà i progetti candidati al bando è Fondazione Sodalitas. Le prime tre edizioni hanno già premiato 36 posizioni di data manager e infermieri di ricerca, per un finanziamento che ammonta complessivamente a 1 milione di euro, e 38 progetti per servizi dedicati alla Sclerosi Multipla con 890 mila euro. A questi si aggiungono gli investimenti per la nuova edizione, rispettivamente di 300mila e 240mila euro. Riconfermate anche Fondazione Gimbe e Fondazione Sodalitas come partner esterni per la valutazione dei progetti candidati ai rispettivi bandi e la selezione degli Enti destinatari dei finanziamenti.