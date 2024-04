Sciopero oggi 11 aprile, tutte le informazioni: a rischio metro, bus e treni

(Adnkronos) – Sciopero generale nazionale oggi, giovedì 11 aprile, proclamato per 4 ore da Cgil e Uil in tutti i settori privati e 8 ore nei settori dell’edilizia. Dalle Poste al trasporto pubblico – con stop per bus e treni – sono diversi i settori a rischio.

Possibili ripercussioni anche sulla circolazione dei treni, visto che lo sciopero riguarda anche le ferrovie con possibili modifiche e ritardi dei treni. Le Segreterie nazionali di Filt-Cgil e Uiltrasporti – fa sapere il Gruppo Fs – hanno proclamato lo sciopero nazionale del personale dalle 9 alle 13. È escluso dallo sciopero il personale della Divisione Business Regionale della Campania di Trenitalia, che sciopererà invece venerdì 12 aprile dalle 9 alle 17.

I servizi minimi di trasporto garantiti in caso di sciopero sono consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia. L’agitazione sindacale – avvertono le Fs – può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni.

Allo sciopero aderisce anche Italo, sempre nella fascia dalle 9 alle 13. Sul sito della compagnia ferroviaria è possibile trovare la lista dei treni garantiti. Per informazioni contatta il numero gratuito 06/0708.

Sciopera anche il personale della lombarda Trenord sempre dalle 9 alle 13. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale, pertanto, informano sul sito, potranno subire variazioni e/o cancellazioni.Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra ‘Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto’ (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 ‘Malpensa Aeroporto – Stabio’ (senza fermate intermedie).

Stop di 4 ore anche per il trasporto pubblico locale. In diverse città si fermeranno bus e metropolitane. A Milano, informa l’Atm, la protesta del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane” avrà luogo dalle 20 alle 24″.

A Torino il Gruppo Torinese trasporti (Gtt) informa che lo sciopero si svolgerà per quanto riguarda il servizio urbano-suburbano e la metro dalle 18 alle 20, servizio extraurbano bus cooperativo linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) dalle ore 17.30 alle ore 21.30 e per i centri di servizio al cliente dalle 15 alle 19.

Per quanto riguarda Bologna e Ferrara lo sciopero – si legge sul sito Tper – si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 16.30 di giovedì 11 aprile. Negli orari di sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al servizio “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

A Genova il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 13 alle 17 come si legge sul sito dell’Amt. Il servizio delle biglietterie urbane e del servizio clienti sarà garantito fino alle ore 12.15.

Le

Autolinee Toscane

informano che nella Regione Il servizio non sarà garantito dalle 18 alle 22.

Mezzi a rischio anche a Roma domani dalle 20 alle 24 come informa l’Atac.

A Napoli lo stop sarà, invece, sempre domani, dalle 9 alle 13. Per quanto riguarda le fasce di garanzia le modalità saranno queste: linee di superfice – (tram, bus, filobus) le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Metro Linea 1 – ultima corsa da Piscinola ore 09:12, ultima corsa da Garibaldi ore 09:07. Prima corsa da Piscinola ore 13:51, prima corsa da Garibaldi ore 14:31. Funicolari – Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20. Impianto di Chiaia chiuso.

Anche le Poste si fermano per 4 ore da inizio turno di ogni turno lavorativo – fa sapere una nota di Poste -. Slc Cgil e Uilposte hanno infatti aderito allo sciopero generale. “Negli orari coincidenti con la richiamata iniziativa sindacale – si avverte – potrebbe non essere pienamente garantito il servizio.

Lo sciopero generale è stato proclamato da Cgil e Uil per chiedere una maggiore sicurezza sul lavoro, anche dopo quanto accaduto a Suviana, una riforma fiscale e un nuovo modello sociale nel fare impresa. Sono previste manifestazioni e iniziative, a livello territoriale, in tutta Italia.

Il Segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concluderà oggi la manifestazione di Brescia. È previsto un corteo, con concentramento in piazzale Cesare Battisti alle 8,30, che attraverserà le vie della città e arriverà in piazza Paolo VI, dove il leader della Cgil terrà il comizio conclusivo.

Il Segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, sarà a Roma dove, con inizio alle ore 10, terrà un’assemblea, in particolare, con le lavoratrici e i lavoratori del settore trasporti, all’interno del Deposito Atac di Grottarossa, in via della Stazione di Grottarossa.

Manifestazione a Napoli, dalle 11 alle 13 con presidio a piazza Plebiscito nei pressi della Prefettura, dove sono previsti gli interventi di lavoratrici e lavoratori e dei segretari generali di Cgil e Uil Napoli e Campania, Nicola Ricci e Giovanni Sgambati. Ad Avellino con corteo in partenza alle 10 di domani da piazza Castello e arrivo in piazza Libertà nei pressi della Prefettura. A Benevento, alle 10,30 presidio alla Rocca dei Rettori sede della Provincia. A Caserta presidio in piazza della Prefettura alle ore 11 e a Salerno con presidio nei pressi della Prefettura, in piazza Amendola, dalle 10.