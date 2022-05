Tuttopizza, dal 23 al 25 maggio a Napoli la fiera internazionale

Torna in presenza a Napoli, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, Tuttopizza, la fiera internazionale dedicata al mondo professionale e imprenditoriale che ruota intorno a questo settore. Dal 23 al 25 maggio, nei padiglioni centrali della Mostra d’Oltremare (con ingresso da viale Kennedy il percorso iniziera’ dal padiglione 6 per proseguire nel 5 e terminare nel 4) torneranno a incontrarsi produttori delle materie prime indispensabili per la creazione della pizza e imprenditori del mondo Horeca, quindi titolari di alberghi, ristoranti, catering. Ideato da Sergio Miccu’, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani e da Raffaele Biglietto di TicketLab e organizzato dalla Squisito Eventi, il B2B e’ giunto alla quinta edizione. Dopo l’edizione necessariamente online, Tuttopizza riparte con un calendario di eventi che si articolera’ in masterclass, seminari, convegni e tornei. In programma il Trofeo Tuttopizza, competizione a squadre per pizzerie, associazioni e catene in franchising presentata da Enzo Calabrese. “Il ritorno in presenza di Tuttopizza – spiegano Raffaele Biglietto e Sergio Miccu – rappresenta oggi per un settore che ha sofferto gravemente la crisi dovuta al Covid-19 – il ritorno agli scambi commerciali che rappresentano la base per l’economia di questo mondo. L’incontro tra domanda e offerta ma anche l’occasione per rivedersi, confrontarsi, conoscere le novita’. Dopo una sofferta edizione online – proseguono Biglietto e Miccu – siamo lieti che si possa ricominciare anche con l’organizzazione di eventi. Tuttopizza nel corso degli anni e’ diventato un imprescindibile punto di riferimento anche per i Pizzaiuoli. Il salone coniuga infatti il lato prettamente commerciale con quello dedicato all’arte divenuta patrimonio dell’umanita’. Tuttopizza e’ un salone evento in cui i visitatori, solo operatori professionali, oltre a visitare stand espositivi possono partecipare a gare, prove di abilita’ individuali e a squadra, corsi di formazione professionale, seminari e masterclass tutti dedicati al cibo piu’ famoso del mondo: la pizza”.