Ucraina, da domani porti italiani vietati alle navi russe

Da domani sarà vietato l’accesso ai porti nazionali alle navi di bandiera russa, e a quelle che hanno cambiato la propria bandiera, da russa a qualsiasi altra nazionalità, dopo il 24 febbraio. La misura è contenuta in una circolare del Comando generale delle Capitanerie di porto, che recepisce il regolamento dell’Ue n.2022/576 dell’8 aprile 2022 che modifica le precedenti “misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”. In base a quanto chiarito dalla Commissione europea, spiega la circolare, le navi che già si trovano nei porti e che sono oggetto delle sanzioni “potranno permanere in porto fino al completamento delle proprie attività commerciali, momento in cui dovranno lasciare lo stesso”.