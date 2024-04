Urso “Serve un cambio della politica industriale europea”

MILANO (ITALPRESS) – “Intorno all’Europa c’è un mondo in turbolenza. Ci siamo resi conto di quanto siano fragili le catene del valore. E oggi con la guerra intorno all’Europa sappiamo che conviene cambiare la politica industriale europea per puntare dall’Europa dei consumatori all’Europa dei produttori”.

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, all’inaugurazione del Salone del Mobile di Milano.

Per Urso serve “una politica industriale sugli investimenti di chi produce in Europa, tutelandoli dalla concorrenza sleale e dalla contraffazione, perchè è l’unico modo per garantire anche gli standard sociali e ambientali”. Per questo motivo “quest’anno segnerà il cambiamento radicale della politica industriale e commerciale dell’Europa, come abbiamo già concordato con gli altri ministri delle Nazioni che producono e vogliono riaffermare la produzione nel nostro Continente”, ha concluso il ministro. (ITALPRESS).

– Foto: Italpress –