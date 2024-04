Usa, sparatoria a evento di fine Ramadan a Filadelfia: 2 feriti

(Adnkronos) – Almeno due persone sono state ferite in una sparatoria a Filadelfia, in un’area in cui era in corso un evento per celebrare la fine del Ramadan. Secondo quanto riferito dai media americani, quattro persone sono state arrestate in relazione all’incidente.

Secondo la Cnn, la polizia ritiene che la sparatoria sia stata tra due gruppi e che ad aprire il fuoco non sia stata una sola persona. Due uomini sono stati trasportati al Penn Presbyterian Medical Center e si ritiene che uno di loro sia coinvolto nello scontro a fuoco.