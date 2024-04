A Villaricca una parrocchia dedicata a Papa Wojtyla, oggi il via ai lavori

Oggi, martedì 30 aprile, alle ore 17, a Villaricca (diocesi di Napoli), in via Bologna, ci sarà la posa e la benedizione della prima pietra del nuovo complesso parrocchiale dedicato a san Giovanni Paolo II. Interverranno l’arcivescovo metropolita di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, il card. Stanisław Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia, già segretario particolare di Papa Giovanni Paolo II, il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, il sindaco di Villaricca, Francesco Gaudieri, altre autorità religiose, civili e militari. progettisti e fedeli della parrocchia.

Il nuovo complesso parrocchiale comprenderà aula liturgica, cappella feriale, un piccolo museo dedicato a San Giovanni Paolo II, un ampio sagrato/piazza, aule per catechesi, anfiteatro all’aperto, aula polifunzionale (teatro), campi da gioco, spazi verdi, parcheggi a beneficio anche della scuola presente nell’area.

L’importante realizzazione è stata fortemente voluta dal cardinale Sepe che, in omaggio al grande Pontefice del quale è stato collaboratore per oltre venti anni, ha finanziato l’acquisto dell’ampio terreno e la costruzione del complesso edilizio.