Addio allo scrittore e artista tedesco Wolf Erlbruch

Lo scrittore e artista tedesco Wolf Erlbruch, considerato uno dei più importanti illustratori europei per bambini, pluripremiato con i più prestigiosi riconoscimenti per la letteratura per l’infanzia, è morto domenica 11 dicembre all’età di 74 anni a Wuppertal, in Germania, dove era nato il 30 giugno 1948. L’annuncio della scomparsa è stato dato da Carl Hanser Verlag, il suo editore di Monaco di Baviera: “Con lui perdiamo un artista dal linguaggio visivo inconfondibile, che non solo come disegnatore eccezionale, ma soprattutto come autore e illustratore innovativo, attraverso la sua insolita gestione della tecnologia e del materiale visivo, continua a definire lo stile per ogni nuova generazione”. Nel 2006 Erlbruch aveva vinto il Premio Hans Christian Andersen, considerato il Nobel della letteratura per ragazzi, e nel 2017 l’Astrid Lindgren Memorial Award 2017, uno dei più importanti riconoscimenti mondiali per la letteratura per l’infanzia, nonché il più ricco con un premio in denaro di 5 milioni di corone svedesi (circa 520.000 euro). Nel 2003 aveva conquistato il premio speciale alla carriera del Deutscher Jugendliteraturpreis e nel 2004 il Bologna Ragazzi Award per la categoria fiction. In Italia le Edizioni E/O hanno pubblicato i suoi libri “La fabbrica delle farfalle” (testo di Gioconda Belli), “La signora Meier e il merlo”, “Il miracolo degli orsi”, “La grande domanda”, “Un paradiso per il piccolo Orso” (testo di Dolf Verroen), “La Creazione” (testo di Bart Moeyaert), “La Notte” e “I terribili cinque”. Salani Editore ha pubblicato “Chi me l’ha fatta in testa?” (testi di Werner Holzwarth), L’aquila che non voleva volare” (testi di James Aggrey), “I miei amici dell’asilo” (testi di Werner Holzwarth). Secondo la giuria del premio svedese intitolato alla scrittrice Astrid Lindgren, autrice di “Pippi Calzelunghe”, Wolf Erlbruch “rende le questioni esistenziali accessibili e gestibili per i lettori di tutte le età. Con umorismo e calore profondamente radicati negli ideali umanistici, le sue opere presentano l’universo a nostra misura. È un maestro dell’arte dell’illustrazione che onora la tradizione pur aprendo nuove porte creative. Wolf Erlbruch è un visionario attento e premuroso. Wolf Erlbruch è un illustratore innovativo. Il suo stile visivo nasce da una lunga tradizione ed è caratterizzato da linee forti e precisione grafica. Spesso combina tecniche diverse: collage, disegno a matita e gesso, sperimentazione grafica e acquerello”.