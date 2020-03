Agricoltura 4.0, nel Sannio debutta “V.In.Te.S”: il software che azzera il digital divide

Utilizza l’approccio dell’agricoltura di precisione il progetto Vintes che fa parte del PSR Campania 2014-20 (Piano di Sviluppo Rurale Europeo), ed ha come obiettivo l’utilizzo delle tecnologie 4.0 nel settore vitivinicolo, in particolare per le piccole e medie aziende. Lo scopo è quello di rendere il processo di produzione efficiente in termini di costi e benefici grazie all’innovazione.

Cuore del progetto è proprio lo sviluppo di un software DSS, cercando di azzerare in questo modo il digital divide cercando di contrastare i costi troppo alti e la poca conoscenza digitale degli agricoltori italiani. Capogruppo del progetto è Agrodig.it, azienda specializzata nello sviluppo e nel trasferimento di tecnologie per l’agricoltura di precisione, che lavora in team con la sezione Viticoltura ed Enologia del Crea, l’Università degli studi del Sannio e la CIA Benevento (Confederazione Italiana Agricoltori). Oltre ai partner, sono state scelte 3 aziende della zona del Sannio Falanghina sulle quali sperimentare il progetto: Il Poggio Vini, Torre dei Chiusi e Azienda Agricola Morone.