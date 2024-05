Bcc Napoli-Cooperfidi Italia, un accordo all’insegna del terzo settore e dell’economia sociale

Un accordo è stato siglato oggi tra Banca di Credito Cooperativo di Napoli e Cooperfidi Italia, Confidi vigilato da Banca d’Italia, operativo sull’intero territorio nazionale ed interamente votato ai settori della cooperazione, dell’economia sociale e del settore primario.

Presenti il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo e il Direttore Generale di Cooperfidi Italia Dino Forini.

“L’obiettivo principale di questo accordo è quello di dare la possibilità alle piccole e piccolissime imprese, agli enti no profit, alle associazioni e alle fondazioni di poter avere quel supporto finanziario necessario all’intrapresa. Diamo tanta importanza all’accordo con questo Confidi con il direttore generale Dino Forini, che conosciamo da tempo sia sotto il profilo professionale che umano, perché questo Confidi è uno dei pochi in Italia che ha una matrice nazionale e sviluppa una propria importante attività sui territori”. Lo ha dichiarato il presidente della BCC di Napoli Amedeo Manzo.

La sinergia tra BCC Napoli e Cooperfidi Italia ha lo scopo di agevolare, in un contesto di contrazione dei prestiti alle imprese da parte del mondo bancario non cooperativo, l’accesso al credito da parte dei soggetti cooperativi e del terzo settore.

“Siamo un Confidi, vigilato da Banca d’Italia, che riesce a trasmettere quelle che sono le esigenze di una componente importante dell’economia nazionale chiamato volgarmente terzo settore ma in realtà è l’economia sociale che è al centro anche dell’agenda 2030 dell’Unione Europea in grado di fare da ponte tra le esigenze di questo mondo estremamente variegato. La BCC di Napoli con il Presidente Manzo ha avuto la sensibilità e intelligenza di capire che insieme possiamo mettere a disposizione del territorio una serie di strumenti per facilitare l’accesso al credito e consentire quindi la crescita del welfare complessivo della nostra regione. L’attenzione che abbiamo riscontrato nel presidente della BCC di Napoli rappresenta in tal senso un punto di eccellenza complessivo sul territorio nazionale nazionale”, ha concluso il direttore generale di Cooperfidi Italia Dino Forini.