Bce, alcuni membri del direttivo favorevoli al taglio dei tassi già ad aprile: si legge nelle minute

Alcuni membri del consiglio direttivo nella riunione del 10-11 aprile a Francoforte hanno indicato di sentirsi “abbastanza fiduciosi che i tre elementi della funzione di reazione del Consiglio direttivo desse motivo per una riduzione dei tassi di interesse già nella presente riunione”. E’ quanto emerge dalle minute di quella riunione pubblicate oggi dalla banca centrale europea. “Questi membri – si legge nelle minute – hanno anche fatto riferimento alle considerazioni sulla gestione dei rischi, ritenendo che la bilancia dei rischi si era spostata negli ultimi tempi. Il rischio di rimanere al di sotto dell’obiettivo di inflazione e di dover alla fine pagare un prezzo troppo alto in termini di declino dell’attività era ora considerato almeno altrettanto alto del rischio di agire troppo presto e superare l’obiettivo nel medio termine”. Nel complesso – proseguono le minute – “è emerso un ampio consenso che fosse prudente attendere fino alla prossima riunione di politica monetaria per vedere ulteriori prove e acquisire sufficiente fiducia in un ritorno tempestivo e sostenuto dell’inflazione all’obiettivo”.