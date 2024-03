Calcio, Mourinho pronto a tornare in Italia: per i bookmaker sceglierà Napoli

A pochi mesi dall’esonero dalla Roma, José Mourinho potrebbe tornare ad allenare in Italia. Secondo i bookmaker, un approdo dello Special One sulla panchina del Napoli, per la terza esperienza in Serie A dopo l’Inter e i giallorossi, è l’opzione più probabile per il futuro del portoghese se decidesse di tornare subito ad allenare: i betting analyst di Snai offrono infatti a 3,50 l’arrivo di Mourinho nel club partenopeo entro settembre. Come riferisce agipronews, rimane viva l’ipotesi Arabia Saudita, che paga 5 volte la posta e precede la nazionale portoghese a 8,50. Ma non solo la selezione del proprio paese, perché un futuro da ct del Brasile si gioca a 12, così come un arrivo al Bayern Monaco. A 15, invece, un ritorno al Manchester United o un’esperienza al Paris Saint Germain.