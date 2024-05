Terzo settore, assistenza bimbi oncologici: finanziamenti per 5 milioni di euro

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’avviso 1/2024 per accedere al Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con tutte le istruzioni per presentare le domande di finanziamento entro il 10 giugno prossimo. Il Fondo vale oltre 5 milioni, grazie all’incremento di 400mila euro, voluto dal Governo Meloni”. Lo annuncia in una nota la viceministra Maria Teresa Bellucci. “È una misura di equità sociale importante – sottolinea – perché grazie a queste risorse il mondo della solidarietà sociale può concretamente aiutare, in corsia e in strutture create ad hoc, migliaia di piccoli pazienti e i loro genitori, spesso costretti a lunghe degenze e a trasferte in reparti di cura lontani dalla propria casa”. In Italia, ricorda ancora Bellucci, ogni anno si registrano 1.400 nuove diagnosi di neoplasia infantile e oltre 800 nuovi casi riguardano gli adolescenti.