Famiglie in Camper, un lungo weekend di divertimento sfrenato a MagicLand

Dal 25 al 28 aprile 2024, il Parco MagicLand di Valmontone si prepara ad accogliere la terza edizione di “Famiglie in Camper“, un appuntamento annuale che vede la partecipazione di oltre cento camper.

Gli amanti dei viaggi su ruote e delle avventure all’aria aperta avranno l’opportunità di vivere quattro giorni di divertimento sfrenato e di emozioni senza confini, godendo di tariffe esclusive sul biglietto di ingresso, sui menù e sui servizi camper.

Inoltre il 27 aprile presso il Gran Teatro Alberto Sordi si terrà uno spettacolo aggiuntivo di “Magic Bubble Show”, realizzato in esclusiva da Marco Zoppi & Rolanda, rinomati Bubble Artist a livello mondiale, un evento che porterà i camperisti in un viaggio magico attraverso il mondo delle bolle di sapone.

A proposito di MagicLand

MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia ed il più visitato. “La Capitale del Divertimento” si trova a pochi km da Roma ed offre oltre 39 attrazioni per tutti, dai bambini ai più coraggiosi, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. A MagicLand è possibile lasciarsi cadere nel vuoto dai 72 metri di altezza di Mystika, la torre di caduta più alta d’Italia completamente ristrutturata, sfidarsi in accese battaglie all’ultimo spruzzo d’acqua con la nuova esperienza di Battaglia Navale ed avventurarsi con Le Rapide a bordo di speciali gommoni, attraverso acque impervie in un percorso completamente rinnovato ricco di imprevisti, nel quale rimanere asciutto sarà impossibile! Nell’area a tema western Old West (di oltre 5.000 mq) si può mettere alla prova il proprio coraggio con Wild Rodeo, il pendolo gigante che, oltre a ruotare su sé stesso, esegue un giro completo a 360° offrendo un volo a testa in giù a più di 40 metri di altezza, con un’accelerazione di 75 km/h. Ed ancora, per gli amanti dell’adrenalina il launchcoaster Shock (da 0 a 100 km/h in 2 secondi). E poi, l’indoor spinning coaster Cagliostro, e Yucatan, uno straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani. Alle famiglie con bambini è dedicata l’area Tonga, uno spazio inesplorato con cascate e zone d’ombra, ricco di attrazioni per i più piccini, in cui si trova un grande lago sovrastato dal minaccioso vulcano Nui-Lua: una doppia cascata da 12 e 8 mt di altezza favorirà una discesa mozzafiato tra impetuosi vortici d’acqua, passando nel cuore pulsante del vulcano, per rendere omaggio alla sua divinità. Per gli amanti del brivido ben 2 case degli orrori: Dungeons e Haunted Hotel. A completare l’offerta di intrattenimento, numerose altre attrazioni per tutte le età, animazione e spettacoli sempre nuovi presso l’anfiteatro con palco galleggiante sul lago “La Baia” (500 posti a sedere), presso i due teatri (il Gran Teatro Alberto Sordi e il Music Hall, rispettivamente con 800 e 250 posti a sedere), oltre a Cosmo Academy Planetarium, il planetario più grande d’Europa con 25 metri di cupola e proiezione full dome in tecnologia laser 4k. Nel corso della stagione 2023 è stato aperto MagicSplash, il nuovo parco acquatico a tema caraibico di MagicLand pensato per il divertimento delle famiglie con bambini.

“La Capitale dei Caraibi” si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 40.000 metri quadrati: vegetazione rigogliosa, con oltre 16.000 piante tropicali e palme, 10.000 metri quadrati di spiaggia – la Playa del Sol – realizzata con 5.000 tonnellate di sabbia bianchissima e attrezzata con lettini e ombrelloni in paglia naturale, che fanno da sfondo alla enorme Onda del Caribe, piscina ad onde di 2.000 metri quadrati resa ancora più affascinante da scenografie mozzafiato con rocce e cascate per offrire un’esperienza davvero rilassante ed immersiva. Un parco acquatico pensato per i bambini che possono divertirsi con TikiBay, il playground acquatico di oltre 12 metri di altezza posizionato in una piscina di 1.000 metri quadrati, Laguna Tiburon, uno spray park per i più piccolini, e Cala Tortuga, l’area con 4 scivoli acquatici tra cui un Mini Cone ed un Mini Boomerang che divertiranno anche i genitori. Per gli amanti del benessere, e per chi cerca anche quiete e relax, è a disposizione l’area Wellness & Spa di Bayahibe, una enorme vasca idromassaggio ed una splendida wellness pool di oltre 400 metri quadrati dotata di getti cervicali, idromassaggi e botti idromassaggio, sedute effervescenti ed anche una spiaggia effervescente, per un’esperienza piacevole e rilassante in un’oasi di pace! Per chi vuole godere di maggiore privacy e relax c’è Playa Paraiso, un’area ad accesso riservato dove è possibile prenotare una delle 6 Cabanas, pittoresche strutture in legno e paglia naturale, che ospitano fino a 6 persone, ognuna con una propria spiaggia privata, e dotate di tutti i comfort tra cui anche vasca idromassaggio privata.