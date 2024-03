Capitali Mediterranee della Cultura 2026: via al bando, candidature entro il 7 luglio

L’Unione per il Mediterraneo (UfM) e la Fondazione Anna Lindh hanno lanciato un Bando di concorso per il titolo di “Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026” con scadenza fissata per il 7 luglio. L’iniziativa “Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo” (Mccd) avviata nel 2023, è giunta alla sua seconda edizione, e coinvolge due città, una del Nord e una del Sud del Mediterraneo, designate dai 43 Stati membri dell’Unione per il Mediterraneo, compresa la Tunisia, per un anno solare. Le due città implementeranno programmi culturali, socioeconomici e sportivi per mettere in risalto il loro patrimonio e le politiche culturali, le rispettive identità mediterranee e la visione euromediterranea condivisa. Le due città saranno invitate a collaborare nella modalità e nel livello di interazione che riterranno opportuno. Si prevede che l’iniziativa sviluppi i legami regionali e il dialogo attraverso la cultura, incoraggi una più profonda comprensione reciproca e una maggiore solidarietà all’interno della regione euromediterranea e rafforzi la capacità di promuovere le diverse culture della regione. La designazione rappresenterà anche un’opportunità di sviluppo socio-economico per i territori locali e regionali promuovendo i settori culturali e creativi e, indirettamente, il turismo. Sulla base dell’appello dei ministri della Cultura della regione euromediterranea del 17 giugno 2022 a Napoli, nonché della raccomandazione di oltre 200 giovani rappresentanti della società civile di oltre 20 paesi al Forum des Mondes Méditerranéens del 7 febbraio 2022 a Marsiglia, questa iniziativa è stata concepita per promuovere ulteriormente la diversità e l’identità condivisa della regione euromediterranea e contribuire a una migliore comprensione reciproca dei suoi popoli.