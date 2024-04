Carriere spaziali, all’Asi l'”Aerospace Job Talks”

Quali carriere offre il settore aerospaziale? Una panoramica la offrirà l’evento nazionale del progetto di orientamento “Aerospace Job Talks” in programma lunedì 22 aprile, dalle 10 alle 13, presso la sede di Roma dell’Agenzia Spaziale Italiana, frutto della collaborazione non for profit tra Adecco e Asi. Giunto alla sua terza edizione, il progetto si estende a 5 regioni d’Italia, coinvolgendo istituti scolastici di Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia. Obiettivo dell’iniziativa – informa l’Asi – è proporre un percorso che permetta agli studenti e alle studentesse di approfondire il tema delle carriere aerospaziali, grazie a webinar, attività a scuola e incontri con esperti, a cura di Adecco e Asi, con il contributo delle aziende del settore aerospaziale del proprio territorio. L’evento nazionale, organizzato e moderato da Asi, in collaborazione con Adecco, prevede due sessioni di talk: una sulle opportunità della new space economy, l’altra di orientamento alle professioni del settore spaziale e offrirà ai circa 400 studenti e docenti presenti di interagire non solo con gli esperti delle più importanti realtà del settore aerospaziale, ma anche di incontrare l’astronauta dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, da poco rientrato sulla Terra dopo la sua Missione Ax-3 Voluntas.