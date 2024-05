Chiusura tonica per Piazza Affari (+0,93%) spinta dalle trimestrali

Milano, 10 mag. (askanews) – Chiusura in rialzo per Piazza Affari e le Borse europee nonostante l’andamento incerto di Wall Street in una seduta ancora ricca di trimestrali, mentre i verbali della Bce hanno confermato le attese di un primo taglio dei tassi a giugno. A Milano l’indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,93% a 34.657 punti, a Parigi il Cac40 lo 0,38%, a Francoforte il Dax lo 0,44%, a Londra il Ftse100 lo 0,61%.

Seduta sugli scudi per Diasorin (+5,59%) in scia alla trimestrale, seguita da Enel (+3,8%), dopo i conti e la cessione degli asset di generazione in Perù per 1,2 miliardi, e Leonardo (+2,99%), dopo i risultati e la vendita della divisione sottomarini ex Wass a Fincantieri. Premiate per i risultati anche Pirelli (+2,74%) e Mediobanca (+2,41%).

Sul listino completo, a picco Bff Bank (-26,2%) dopo i rilievi mossi da Bankitalia, che ha deciso di sospendere temporaneamente il pagamento del dividendo da parte della banca specializzata nello smobilizzo dei crediti pro soluto verso la PA.

Sul fronte dei nostri titoli di Stato, lo spread ha chiuso a 133 punti, con il rendimento del Btp decennale che, sul mercato secondario, è stabile al 3,85%.