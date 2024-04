Clemente Massaro presidente del Cst di Benevento

Clemente Massaro, vice sindaco di Frasso Telesino e segretario locale del partito “Noi di Centro” di Clemente Mastella), è stato nominato presidente del Cda del Consorzio “Centro Servizi Territoriale” (Cst) di Benevento. “Ringrazio il presidente Nino Lombardi per la fiducia accordatami nel delegarmi ai vertici del Cda del Consorzio fra Enti Locali (Cst) di Benevento dove rappresenterò la Presidenza della Provincia di Benevento” ha commentato Massaro.

Il neo presidente del Cst, si legge in una nota, disporrà di tutti i poteri necessari “al compimento delle attività necessarie, utili o anche solo opportune, al fine di svolgere attività all’interno dell’organo, a votare ed a prendere ogni altra utile decisione in qualità di Presidente delegato”. “Come concordato con il presidente Lombardi – ha aggiunto Massaro – a breve verrà convocata l’assemblea dei soci per discutere con i consorziati il futuro del Cst”.