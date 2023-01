Confindustria Campania: Aree interne, inesorabile deterioramento ma grandi prospettive di crescita

“Il Rapporto Aree Interne descrive una Campania a due velocità: quella della fascia costiera che cresce e si sviluppa, e quella delle aree interne che vivono un lento ed inesorabile deterioramento dei principali indicatori economici e demografici. In questo scenario attuale, il Sannio e l’Irpinia devono essere viste come aree di pregio, sviluppo e interconnessione con la grande area metropolitana di Napoli. Le Aree Interne possono rappresentare una prospettiva di crescita in una rinnovata centralità regionale: bisogna quindi realizzare un masterplan in grado di valorizzare le tante iniziative in atto pianificando interventi complementari e tenendo conto delle varie disponibilità di aree industriali che possono ospitare nuovi investimenti produttivi. Questi territori possono rappresentare opportunità di nuova residenzialità per decongestionare l’area metropolitana di Napoli, oltre a rappresentare lo scenario Ideale per valorizzare i progetti delle energie rinnovabili in questa fase di grande transizione”. Così Pasquale Lampugnale, presidente regionale e vicepresidente nazionale di Piccola Industria Confindustria alla presentazione ieri all’Unione Industriali di Napoli, del “Rapporto Aree Interne della Campania – Focus Irpinia Sannio”, promosso e realizzato da Piccola Industria Confindustria Campania in collaborazione con il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (Demm) dell’Università degli Studi del Sannio. Il volume ha analizzato il quadro economico, sociale ed infrastrutturale delle aree interne della Campania con l’obiettivo di delineare le possibili politiche di sviluppo territoriale, colmare i gap che caratterizzano tali territori e generare attrattività sociale e imprenditoriale. L’incontro ha puntato a sviluppare più in generale una riflessione sull’importanza della valorizzazione delle Aree Interne e della strategicità che le stesse hanno per la Campania e per l’intero Paese.

