Criptovalute per aggirare sanzioni, Perrazzelli (Bankitalia): Riflessione su regolamentazione

“Oggi, soprattutto in relazione alla guerra nella quale vediamo coinvolti Paesi a noi molto vicini, possiamo apprezzare ancora di più l’impatto che la tecnologia può avere e i rischi che questa può comportare. Per esempio l’utilizzo in questo momento a tutta una serie di strumenti legati ai criptoasset, che si teme” vengano usati “in qualche modo anche per superare ed evitare alcune delle conseguenze che vengono portate dalle sanzioni che abbiamo promosso insieme agli altri Paesi”. Lo ha detto Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale della Banca d’Italia, intervenendo al Forum Abi Lab 2022. “Quindi – ha detto ancora – è un momento in cui è necessario fare una riflessione sull’importanza della regolamentazione, su come noi vogliamo che la tecnologia impatti sul mondo della finanza e su quali sono i rischi e le opportunità che questo comporta”.