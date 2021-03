Dante: l’’affresco’ della Rai per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta (2)

(Adnkronos) – Oltre alla serata clou del 25 marzo, saranno tante le iniziative della Rai per celebrare il Dantedì. “Dante sarà al centro di numerose iniziative editoriali per il Dantedì – afferma Marcello Ciannamea, direttore Distribuzione Rai – nelle quali racconteremo non solo l’autore della Divina Commedia, ma anche il poeta e padre della lingua italiana, in una narrazione articolata attraverso diversi programmi, da ‘Uno mattina in famiglia’ su Rai1, a ‘Le parole della settimana’ di Gramellini su Rai3, ma anche attraverso altri generi, come i documentari realizzati da Rai Cultura, da ‘Dante Confidential’, un documentario che ci restituisce una narrazione contemporanea di Dante, a ‘Dante’, coprodotto da Bbs, che sarà veicolo della cultura italiana nel mondo, a ‘Dante e il sogno dell’Italia libera’”.