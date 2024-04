Dario Locatelli nuovo Ceo di Allianz Trade Gcc

Mario Locatelli, attualmente Regional Head of Surety in Allianz Trade MMEA (Regione Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa), è stato nominato Ceo in Allianz Trade Gcc (Consiglio di cooperazione del Golfo), succedendo a Jean Claus, a partire dal 01 maggio. Il manager italiano, in questo nuovo ruolo, avrà sede a Dubai e continuerà a riportare direttamente a Luca Burrafato, Head of MMEA Region.

Locatelli è entrato in Allianz Trade nel 2014 in qualità di Regional Head of Surety. In precedenza ha ricoperto vari ruoli di management in compagnie assicurative come Zurich, AXA e RSA. Dario si è laureato in Economia specializzandosi nel settore bancario presso l’Università di Brescia e ha conseguito un master in Risk Engineering nel 2005.

“Ringraziamo Dario e il suo team per l’eccezionale contributo fornito in questi anni nel ramo Surety all’interno della Regione MMEA – ha affermato Luca Burrafato -: In questo nuovo ruolo rafforzerà ulteriormente la nostra leadership di mercato in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti attraverso un percorso di crescita solida che esprima a pieno il potenziale della nostra offerta. Io e tutto il Board Regionale gli auguriamo il meglio per questa nuova sfida“