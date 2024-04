Come creare una cabina da massaggio in un centro estetico

I centri estetici non sono solo luoghi in cui recarsi per prenotare trattamenti beauty ma soprattutto una location in cui poter staccare la spina, ricaricare le batterie e allontanare lo stress accumulato tra impegni familiari, lavorativi e quotidiani. Le statistiche mostrano un interesse sempre maggiore per il settore wellness: le persone non hanno dubbi su quanto sia importante prendersi cura di sé e sono sempre di più i clienti che attivano pacchetti con trattamenti relax presso il proprio store di fiducia.

Avete un negozio di estetica e vorreste offrire il servizio? Vi sveliamo alcuni consigli per creare una cabina massaggio confortevole ed estremamente accogliente.

Il protagonista è il lettino da massaggio

Il primo consiglio che dobbiamo darvi è di investire su un lettino da massaggio top di gamma come quelli di Lemi. È importante che il prodotto sia confortevole, facile da pulire e igienizzare, stabile e soprattutto proporzionato alla dimensione della stanza, così da consentire all’operatore agilità nei movimenti. Plus aggiuntivo, preferitene uno con altezza regolabile così da adattare la postazione alle diverse esigenze dei consumatori e dei terapisti.

Create un’atmosfera sonora rilassante

Non sottovalutate l’importanza di una selezione musicale adeguata; un impianto audio discreto con cui diffondere melodie calme o suoni della natura, contribuiranno significativamente all’atmosfera rilassante della vostra cabina.

A tutto ciò suggeriamo la combo con luci soffuse: ne trovate in vendita di specifiche per cabine estetiche, soprattutto con regolazioni dimmerabili così da regolare l’intensità in caso abbiate a disposizione una sola stanza in cui eseguite diverse tipologie di trattamento.

Volete che sia davvero un’oasi di relax? Aggiungete un diffusore d’aromi: se ne trovano in commercio di bellissimi a prezzi competitivi e vi aiuteranno a sfruttare tutti i poteri dell’aromaterapia. Il funzionamento, semplicissimo, si avvia inserendo poche gocce di olio essenziale che viene erogato tramite il trattamento aria. Il risultato è un ambiente profumato e decisamente a prova di coccole.

Acquistate biancheria di qualità

I tessili tra cui asciugamani e coperte non devono essere solamente funzionali ma vi consigliamo di acquistarle di alta qualità. In questo modo potrete garantire comfort ai consumatori, soprattutto prediligendo materiali morbidi e ipoallergenici, facili da igienizzare e lavare. In questo caso più che mai è importante fare un buon investimento, evitando di puntare solamente sull’estetica.

Prestate attenzione ai dettagli

Piccoli elementi possono fare la differenza nell’esperienza: si tratta di finali mostrano attenzione e cura nei confronti dei vostri ospiti. Per esempio, potete acquistare una selezione di tisane, un vaso di fiori freschi o un piacevole profumo d’ambiente. Se lavorate in un centro estetico di grandi dimensioni, suggerite a colleghi e operatori di mantenere un tono di voce adeguato, così da non disturbare i clienti che stanno pagando per un trattamento wellness a tutto relax.

Tonalità neutre e pastello, materiali naturali come il legno e elementi decorativi minimalisti contribuiscono a creare un ambiente sereno. Ricordate, l’obiettivo è realizzare un rifugio di pace e tranquillità dove i vostri clienti possono staccare dalla routine quotidiana e rigenerarsi. Con questi accorgimenti, la vostra cabina da massaggio sarà un’oasi di benessere apprezzata e ricercata.