Euro, Cipollone: per nuove banconote gara tra “cultura” e “natura”

Roma, 9 mag. (askanews) – Sulla terza serie di banconote in euro “in questo momento quello sta avvenendo è che c’è stata un’indagine, abbiamo raccolto le preferenze delle persone e allo studio ci sono due temi: uno la “cultura” e l’altro la natura, “uccelli e fiumi”. Tre gruppi di lavoro stanno operando per definire i dettagli in questo senso. Aspettiamo fiduciosi”. Così Piero Cipollone, componente del comitato esecutivo della Bce con la delega sui sistemi di pagamento, nel corso della conferenza organizzata dalla Consob sulla “tokenizzazione” degli strumenti finanziari, ha risposto a chi gli chiedeva se sulla prossima serie di banconote in euro potrebbero essere raffigurati, per la prima volta, esseri umani. (fonte immagine: Bce).