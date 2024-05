Giro d’Italia, domenica a Bacoli il workshop Anci al Giro-E

Insieme al Giro d’Italia, arrivano in Campania i workshop che ANCI propone nei Comuni di partenza delle tappe del Giro-E, la e-bike experience che si svolge sulle strade della Corsa Rosa. Ci saranno anche le cooperative sociali campane per l’appuntamento in programma domenica 12 maggio alle ore 13.30 a Bacoli, nell’area hospitality del Green Fun Village del Giro-E, dove si tratteranno i temi di valorizzazione delle risorse, formazione e competenze, modello cooperativo, con focus sull’innovazione “per e con” i giovani fra amministrazione condivisa e sviluppo sostenibile.

Presenti, con il racconto della propria attività, alcune esperienze di cooperazione sociale, eccellenze come: la Cooperativa LESS, che si occupa di accoglienza e inclusione sociale di migranti, richiedenti asilo e individui titolari di protezione internazionale; la Cooperativa Terra Felix, un acceleratore di attività e di progetti culturali e sociali a vocazione ambientale nel territorio colpito dal fenomeno dei roghi e dell’emergenza rifiuti; la Cooperativa Copernica, start up di giovani progettisti con una particolare vocazione per la costruzioni di reti e l’innovazione sociale; il Consorzio Sale della Terra, una Rete di Economia civile a vocazione nazionale, legata fortemente alle pratiche di inclusione sociale e lavorativa di soggetti con fragilità.

“Avendo io stessa praticato sport di squadra – afferma la presidente di Legacoop Campania Anna Ceprano – trovo che sport e cooperazione abbiano tante affinità e finalità comuni. Lavorando insieme, per raggiungere obiettivi comuni, infatti, in entrambe i casi si impara a valorizzare non solo competenze tecniche ma anche sociali che aiutano nella costruzione di empatia tra le persone e tra queste e la cura del benessere collettivo, dando così respiro e prospettiva alle comunità e ai territori”.

L’obiettivo è quello di migliorare il grado di ingaggio della popolazione giovanile nella valorizzazione di risorse ed eccellenze culturali, naturalistiche, enogastronomiche del territorio come driver di sviluppo locale sostenibile e si realizza nell’ambito del più ampio programma di supporto e finanziamento dei Comuni italiani a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

IL PROGRAMMA DEL WORKSHOP

Dopo i saluti del Comune di Bacoli, il cui sindaco è Josi Gerardo Della Ragione, interverranno Amministrazioni Comunali, Cooperative attive sui territori campani e attori locali protagonisti di progettualità a impatto generazionale.

Per quanto riguarda il mondo dell’innovazione e dello sport, tra le esperienze che il territorio di Bacoli porterà al tavolo c’è quella di Baia Experience, un progetto di realtà virtuale per permettere di rivivere la Baia di epoca romana (oggi sommersa) senza immergersi, realizzato in forma di partenariato pubblico privato tra il Comune ed una realtà locale. Sport e sociale sono al centro del progetto del Baskin, il basket inclusivo, di cui si parlerà con gli istruttori e i ragazzi protagonisti delle attività. Al tavolo anche le attività dell’ASD Canoa Polo Napoli, soggetto attuatore di un finanziamento con l’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (Arus) per la realizzazione di un campo di Canoa Polo nel Lago Miseno, e l’ Asd Fisciano Baseball & Softball con la vicepresidente Maria Grazia Vitale.

Al centro anche il modello cooperativo come risposta ai fabbisogni di servizi della comunità e per l’introduzione in territori “fragili” di paradigmi imprenditoriali sostenibili dal punto di vista sociale ed economico.

ANCI è presente al Giro-E, che domenica 12 maggio prevede una tappa di 50 km da Bacoli a Napoli, anche con un team ANCI in bicicletta, capitanato ogni giorno dall’ex sciatore Giorgio Rocca e composto da Amministratori locali e ambassador dei territori toccati dalla manifestazione, che si concluderà domenica 26 maggio a Roma.

Per info e iscrizioni al workshop clicca qui: link