Golden Group, primo semestre con oltre 15 mln di ricavi (+14%)

Golden Group, principale società indipendente italiana attiva nella finanza agevolata, ha presentato i risultati del primo semestre 2023. I ricavi dell’azienda sono cresciuti del 14 per cento: da gennaio a giugno 2023, infatti, si sono attestati a oltre 15 milioni di euro, due milioni in più rispetto al primo semestre del 2022. In sensibile miglioramento anche il margine operativo lordo (Ebitda), che in questo primo semestre ha segnato un aumento del 23 per cento e passa dai circa due milioni e mezzo di euro del 2022 ai tre milioni. L’utile netto, invece, con una crescita del 13 per cento, si è attestato a un milione e 860 mila euro.

Con più di 4.700 progetti approvati, oltre il 96 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il valore dei fondi ricevuti dalle aziende che hanno usufruito del supporto di Golden Group ha superato i 143 milioni di euro. Oltre il 16 per cento in più se confrontato con i primi sei mesi del 2022, quando questa voce superava di poco i 123 milioni di euro. Sotto questo profilo, ad aumentare è stato anche il venduto, che ha superato i 26 milioni di euro, facendo registrare una crescita del 26 per cento rispetto ai numeri dello stesso periodo dell’anno precedente.

“Siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo raggiunto fino a oggi, frutto di un intenso e appassionato lavoro di squadra, in cui crediamo molto”, ha dichiarato Fabio Leoni, Amministratore Delegato di Golden Group. “Lo dimostra la crescita del nostro team che, tra collaboratori e dipendenti, si è arricchito nell’ultimo anno quasi raddoppiando il numero di professionalità tecniche in azienda. I numeri positivi di questa prima parte dell’anno – ha spiegato Leoni – ci incoraggiano a fare ancora di più nei prossimi mesi, non solo in termini di business, ma anche, e soprattutto, sotto il profilo dell’attrazione di capitale umano e della ricerca della sostenibilità, in azienda e fuori”.