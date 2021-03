Graded punta ancora sui giovani: nuovo stage con Its Energy Lab

Giovani e nuove competenze per il settore energetico. E’ partito da qualche giorno in Graded lo stage di Pasquale De Feo, neolaureato in ingegneria chimica selezionato nell’ambito del percorso formativo 2019-2021 dell’ ITS Energy Lab. Si tratta di un Istituto Tecnico Superiore specifico per il settore, riconosciuto e autorizzato dal Miur e dalla Regione Campania ad erogare istruzione superiore post-diploma professionalizzante non universitaria, di cui Graded SpA è socia insieme a importanti partner quali l’Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi di Salerno, l’Istituto Tecnico Industriale G.B. Bosco Lucarelli di Benevento, l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (Acen), i Comuni di San Giorgio del Sannio (Bn), Tocco Caudio (Bn) e Buonalbergo (Bn) ed altre importanti realtà imprenditoriali quali Siram SpA, S.T.I. srl, Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici srl. Il percorso formativo della durata di 720 ore ha come focus l’Analisi tecnico-economica degli interventi di efficientamento per la gestione energetica degli edifici sia civili che industriali che rientrano nell’ambito della gestione dei vettori energetici. Tutor in azienda del nuovo stagista sono Claudio Miranda e Giuseppe Gregorini.