Incontri di Valore: il magistrato antimafia Catello Maresca ospite nel salotto di Nicola Ruocco

Gli appuntamenti letterari della kermesse “Gli Incontri di Valore”, fondata e condotta a Pompei dal manager Nicola Ruocco, sono alle battute conclusive di una eccellente quinta edizione, iniziata lo scorso ottobre. Nella location dell’hotel Habita79, martedì 20 alle ore 20 sarà protagonista dell’ormai celebre salotto letterario, il magistrato antimafia Catello Maresca, col nuovissimo libro “Lo Stato vince sempre”, che concorre tra l’altro al sostegno di Unica, Unione Nazionale Italiana della cultura Antimafia.

“Lo Stato vince sempre… lo so è la frase che mi disse Michele Zagaria la mattina del 7 dicembre 2011, quando lo catturammo dopo oltre 16 anni di latitanza – afferma nella postfazione Catello Maresca – . Era sfuggito alle forze dell’ordine di tutta Italia che lo cercavano spasmodicamente e si nascondeva praticamente a casa sua, nel suo paese a Casapesenna, in provincia di Caserta. Ed ogni giorno di latitanza, quella battaglia contro lo Stato l’aveva vinta lui, dimostrando ai suoi affiliati la sua potenza. Poi siamo arrivati noi e lo abbiamo preso, mettendo fine alla sua prepotenza ed alla sua inafferrabilità”.

“La quinta edizione degli Incontri di Valore è stata un qualcosa di eccezionale, ed in attesa della nuova data del maestro Maurizio de Giovanni, a cui rinnovo i miei più affettuosi saluti, non potevo che concludere il mese di febbraio con un nuovo straordinario ospite – commenta Nicola Ruocco -. La cultura della legalità, come tema assoluto e primario, emerge quale valore forte da sostenere, preservare e diffondere soprattutto tra i giovani, ed in questo il magistrato Maresca ne fa uno straordinario esempio e divulgazione. A lui e al suo staff il mio più affettuoso ringraziamento per aver accettato l’invito alla kermesse”. Conclude Ruocco: “La prossima sesta edizione è quasi pronta, ed aprirà il programma dal mese di aprile, e sarà un qualcosa a dir poco sorprendente”.

Appuntamento dunque con Maresca, martedì ore 20 Hotel Habita79 Pompei, con ingresso libero fino ad esaurimento posti in sala. L’ultimo ospite della kermesse sarà Maurizio de Giovanni, con una data che sarà a breve comunicata.