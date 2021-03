La Farnesina convoca l’ambasciatore cinese

La Farnesina ha reso noto che l’ambasciatore cinese a Roma è stato convocato per il 24 Marzo 2021 al ministero degli Esteri in merito alle sanzioni imposte da Pechino nei confronti dell’Unione Europea. L’ambasciatore Li Junhua si legge nella nota – sarà ricevuto dalla Vice Ministra Marina Sereni. Pechino ha reagito con forza alla decisione di Ue, Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada di sanzionare diversi funzionari cinesi per la persecuzione dei musulmani tuguri nella Xinjiang, varando analoghe misure nei confronti di una decina di personalità europee, tra cui cinque europarlamentari. In questo modo ha fatto a sua volta scattare l’ira delle cancellerie del Vecchio Continente che, numerose, hanno convocato per “colloqui urgenti” i rispettivi capo missione della Repubblica popolare. Adesso il tavolo delle riappacificazioni non sarà semplice perché le soluzioni dovranno essere prese in maniera collegiale.