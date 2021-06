L’Altra Faccia del Tiramisù, nuovo progetto di 50 Top Italy in collaborazione con Caffè Borbone

L’iniziativa mira a promuovere la cultura tutta italiana del caffè e del suo ruolo centrale nella preparazione del dolce italiano più famoso al mondo; vuole inoltre valorizzare i giovani talenti, comunicando come nasce l’idea di rivisitare un dolce classico come il tiramisù e cosa fa scattare l’estro creativo. Il processo creativo è un fattore determinante, in pasticceria come in cucina, che accompagna sempre un lungo percorso fatto di formazione, acquisizione di tecniche, studio, ricerca, esperienze sul campo.

“Ai giovani artigiani che parteciperanno a L’Altra Faccia del Tiramisù, chiediamo di dare voce al proprio lato creativo – dicono gli organizzatori -, attraverso un’interpretazione unica e originale del tiramisù. Partecipazione: pasticcieri, pastry chef, cuochi, con meno di 35 anni. Modalità di iscrizione: A partire dal 28/06 ed entro il 12/07 si potrà inviare la propria candidatura a info@50topitaly.it (contenente nominativo, data di nascita, numero telefonico, curriculum o elenco dettagliato delle esperienze professionali, propria foto ritratto in alta risoluzione, nome e città del locale presso cui si lavora, indirizzo completo a cui spedire eventuale campionatura). Valutate le candidature, saranno ammessi alla selezione 10 partecipanti, che riceveranno una fornitura da Caffè Borbone per la realizzazione della ricetta”.

Queste le tappe del concorso. Invio materiale: una volta ricevuti i prodotti di Caffè Borbone, il partecipante elaborerà la ricetta inviando alla nostra redazione, all’indirizzo info@50topitaly.it. Entro il 23/08: ricetta della preparazione inserita nel file word ricevuto dalla redazione; due foto della preparazione in alta definizione, una in formato orizzontale e l’altra in formato verticale; un video di massimo 60 secondi in cui verrà raccontato il processo creativo che ha portato all’elaborazione della ricetta. Valutazione: al termine del contest, una giuria di esperti nominata da 50 Top Italy valuterà i lavori ricevuti, scegliendo le preparazioni finaliste. Fase Finale: saranno ammesse alla fase finale le migliori tre ricette secondo l’insindacabile giudizio della giuria. Per ciascuna di esse sarà realizzata una video ricetta a cura di 50 Top Italy. Le tre preparazioni finaliste saranno infine esaminate nelle modalità stabilite dopo aver valutato le condizioni sanitarie del momento. Vincitore: il vincitore riceverà in premio un buono del valore di € 500,00 da spendere in un’unica soluzione sull’e-commerce di Caffè Borbone. Partecipando all’iniziativa si autorizza la pubblicazione di foto, video e ricette, sempre citando l’autore e il progetto, sui siti www.50topitaly.it www.lucianopignataro.it , www.caffeborbone.it e sulle relative pagine social.