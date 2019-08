Maxi concorso della Regione, lunedì le prime prove

Partono lunedì 2 settembre le prove preselettive per il concorso Ripam Campania gestite, presso la Mostra D’Oltremare, da Formez Pa per conto della Commissione Ripam-Dipartimento della Funzione Pubblica. I posti messi a concorso in questa prima fase dalla Regione Campania, sono 2.175. I candidati iscritti a partecipare sono 303.965. “Un saluto e in bocca al lupo agli oltre 303mila concorrenti, a tutti i ragazzi e le ragazze che potranno cogliere una opportunità di lavoro vero, che può cambiare la loto vita”, dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.