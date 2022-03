Mobilità, sviluppato metodo green per produrre etilene dai rifiuti alimentari

Il Korea Institute of Science and Technology (Kist) ha annunciato che un team di ricerca guidato da Jeong-Myeong Ha del Clean Energy Research Center (Kist) ha sviluppato una procedura e un catalizzatore per rimuovere l’idrogeno solforato, un sostanza tossica, nella produzione di etilene da biogas. Il biogas, prodotto da microrganismi presenti nei rifiuti alimentari, nel letame del bestiame e nei fanghi di depurazione, e’ costituito principalmente da metano che puo’ essere utilizzato per produrre energia a basso costo. Il metano può acquisire un grande valore aggiunto se convertito in etilene, materia prima fondamentale per le industrie, attraverso reazioni chimiche.

Il team di ricerca ha sviluppato una tecnologia di processo che produce etilene dal biogas con l’aiuto di catalizzatori. Oltre al metano, che e’ abbastanza utile in generale, il biogas contiene una quantita’ significativa di idrogeno solforato tossico, che e’ difficile da rimuovere e interferisce con la reazione catalitica nella produzione di etilene. La tecnologia sviluppata facilita la produzione di etilene ossidando e rimuovendo l’idrogeno solforato durante il processo di produzione. I ricercatori hanno quindi sviluppato un catalizzatore per migliorare l’attività di reazione della produzione di etilene da biogas e metano.