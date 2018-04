Montenegro, lo stilista lucano Miglionico al Mazda fashion week

Lo stilista lucano, Michele Miglionico è ospite alla XXIII edizione del “Mazda Fashion Week Montenegro” per promuovere l’internalizzazione della moda made in Italy all’estero ed in particolare nei paesi balcanici. È quanto si legge in un comunicato stampa. La città di Podgorica, capitale del Montenegro, ha fatto da cornice alla presentazione della collezione “Madonne Lucane”, durante la XXIII edizione del Mazda Fashion Week Montenegro. Lo stilista Michele Miglionico, esponente dell’alta moda italiana, ha presentato per la prima volta nel paese balcanico la sua collezione dedicata alle tradizioni italiane del Sud Italia in particolare il patrimonio, culturale, artistico e antropologico della sua regione di origine, la Basilicata. “Prosegue la mia scelta di luoghi magici e straordinari sia in Italia che nel mondo -dichiara Miglionico – per la presentazione di questa collezione che evidenzia una stretta connessione tra il mondo della moda ed il cattolicesimo. Come ho già detto questo è un tema molto attuale che verrà celebrato anche dal Metropolitan Museum of Art (Met) di New York e Vogue America il prossimo 7 maggio con una mostra dal titolo Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”. “Questa occasione per me – conclude – ha un maggiore significato in quanto ho voluto evidenziare che è possibile raccontare il mondo del religioso anche attraverso il linguaggio della moda”.