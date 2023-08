Napoli, paura per Kvara: trauma al ginocchio. Ma è solo una botta

Attimi di apprensione per il Napoli ed i fantallenatori dopo l’amichevole di ieri degli azzurri contro il Girona. Rudi Garcia, vittorioso ai calci di rigore, ha sudato per quanto accaduto a Kvaratskhelia: il giocatore georgiano è uscito acciaccato dal match amichevole. Claudicante e con una vistosa fasciatura, Kvara ha riportato un trauma contusivo al ginocchio. Nella mattinata di oggi, il giocatore si è sottoposto a terapie ed ha saltato l’allenamento con il resto della squadra. Di seguito il consueto report della SSC Napoli: Kvaratskhelia ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita. Fantacalcio.it per Adnkronos.