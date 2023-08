Tronchetti Provera vice presidente esecutivo della Pirelli. Casaluci Ad, Tanzi Direttore generale

Il nuovo cda di Pirelli & C., nominato il 31 luglio e riunitosi oggi per la prima volta, ha nominato Marco Tronchetti Provera vicepresidente esecutivo, attribuendogli i poteri relativi alle “strategie generali e alla supervisione dell’attuazione del piano industriale”, nonché quelli relativi “alla comunicazione, agli affari societari e controlli interni, ai rapporti con gli azionisti e con le istituzioni”. Andrea Casaluci è stato nominato amministratore delegato (Ceo), con i poteri “per la gestione operativa” di Pirelli. Al presidente Jiao Jian è attribuita “la rappresentanza legale della società e gli altri poteri previsti dal vigente Statuto”. Il board ha, inoltre, valutato la sussistenza dei requisiti richiesti ai consiglieri per ricoprire l’incarico e, in particolare, quelli dei 9 amministratori indipendenti. Il Cda risulta quindi così composto: Jiao Jian (presidente), Marco Tronchetti Provera (vicepresidente esecutivo), Andrea Casaluci (amministratore delegato), Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Alberto Bradanini (indipendente), Michele Carpinelli (indipendente), Domenico De Sole (indipendente), Fan Xiaohua (indipendente), Marisa Pappalardo (indipendente), Grace Tang (indipendente), Roberto Diacetti (indipendente), Paola Boromei (indipendente) e Giovanni Lo Storto (indipendente). Come già annunciato al mercato il 28 giugno 2023, il consiglio ha istituito la Direzione Generale Corporate, affidandone la responsabilità a Francesco Tanzi