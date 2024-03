Onu, Massari: 25 maggio sarà la giornata internazionale del calcio

New York, 23 mar. (askanews) – Una bozza di risoluzione da votare in Assemblea Generale alle Nazioni Unite di New York, nelle prossime settimane, è stata presentata dall’Italia, dalla Libia, dal Tagikistan e dal Barehin per istituire, il 25 maggio di ogni anno, la giornata internazionale del calcio.

Ad annunciarlo è stato il rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, l’ambasciatore Maurizio Massari, a un incontro, a New York, con il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, e Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale italiana di calcio. Massari ha spiegato che nel 2024 ricorre il centenario internazionale del primo torneo di calcio e la proposta di istituire una giornata internazionale dedicata proprio a questo sport intende sottolineare il valore del “calcio come strumento di softpower che l’Italia esporta con grande successo nel mondo”.

L’ambasciatore ha ricordato che la Farnesina ha istituito proprio un’unità dedicata alla diplomazia sportiva, a sottolineare il significato universale che lo sport ha, “come strumento di pace, di dialogo, di apertura universale tra diversi popoli”.