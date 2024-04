Piero Comandini del PD nuovo presidente del consiglio regionale della Sardegna

Piero Comandini del PD è il nuovo presidente del consiglio regionale della Sardegna, subentrando a Michele Pais della Lega.

Dopo due votazioni inconcludenti, il segretario regionale del Partito Democratico è eletto al terzo scrutinio.

Comandini ottiene la maggioranza con 42 voti, ricevendo il sostegno anche dalla minoranza. Un voto è stato espresso per Antonello Peru.

Nel ringraziare coloro che lo hanno votato, Comandini ha rivolto un ringraziamento a tutti i 60 consiglieri regionali, esprimendo gratitudine per la fiducia accordatagli e sottolineando l’importanza di agire con senso di responsabilità. Ha evidenziato la necessità di affrontare i problemi della Sardegna e dei sardi, ponendo l’istituzione al centro delle soluzioni necessarie. Ha inoltre sottolineato la volontà di lavorare per il bene della regione senza chiedere di abbandonare le proprie ideologie, ma unendo gli sforzi per il bene comune”.