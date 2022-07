Psr, acquisizione di nuove competenze: al via le attività di formazione in Campania

Sono in fase di avvio le attività di formazione finanziate con il secondo bando della tipologia d’intervento 1.1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” del Psr Campania.

L’obiettivo delle attività in partenza è quello di accrescere il bagaglio di conoscenze e migliorare le competenze delle seguenti categorie: operatori dei settori agricolo, alimentare e forestale; addetti dei gestori del territorio rurale e delle sue risorse primarie, sia pubblici (enti gestori delle aree protette e dei siti Natura 2000, consorzi di bonifica e consorzi irrigui, amministrazioni provinciali, città metropolitane, amministrazioni comunali, comunità montane) che privati; Pmi che operano nelle zone rurali.

Per saperne di più sulle modalità di partecipazione ai corsi e gli organismi di formazione abilitati: http://www. agricoltura.regione.campania. it/PSR_2014_2020/M111_corsi. html.