Psr, investimenti nelle aree interne: riapre il bando da 13,8 milioni

La Regione Campania ha disposto la riapertura del bando della tipologia d’intervento 16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo” – azione B “Attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (Snai) – Realizzazione degli interventi” del Psr.

Con questo bando, dell’importo complessivo di 13,8 milioni di euro, l’Amministrazione regionale finanzia l’implementazione degli investimenti previsti nei progetti Afai – Azienda Forestale Alta Irpinia, Azai – Azione Zootecnia Alta Irpinia e Agire – Agricoltura Innovativa e Resiliente elaborati dai partenariati pubblico-privati delle aree pilota “Alta Irpinia” e “Vallo di Diano” ed approvati nell’ambito dell’azione A della tipologia 16.7.1.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno da parte dei soggetti capofila dei partenariati di Afai, Azai e Agire è fissato al 5 settembre 2022.

Allo scadere dei termini di presentazione fissato al 16 maggio scorso non sono pervenute domande di sostegno dai capofila dei partenariati i quali, successivamente a tale data, hanno manifestato la volontà di procedere alla realizzazione degli investimenti indicati nei progetti approvati nell’azione A della tipologia 16.7.1.

Con la riapertura del bando dell’azione B, la Regione Campania ha accolto le richieste pervenute dai capofila dei partenariati al fine di non rendere vani gli sforzi fin qui profusi e fornire risposte ai territori che ricadono nelle due aree pilota.