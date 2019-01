Russia, la moda italiana avanza: ecco i dati di Ice Mosca

Cresce la moda italiana in Russia del 39% secondo gli ultimi dati Ice, con riferimento ai numeri del 2017 rispetto al precedente anno. E secondo le statistiche del principale motore di ricerca russo, Yandex, nello scorso anno le ricerche sul web legate a brand italiani sono schizzate a +81% da dispositivo mobile. Secondo gli ultimi dati Ice di Mosca, nell’ambito “moda & accessori” si è registrata una crescita delle vendite del 39%, leggermente superiore al 34% in quello delle calzature. La moda italiana si conferma quindi leader nelle vendite in Russia nel settore.