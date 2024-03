Santanchè, Conte: Meloni continua a difendere amichetti di partito

Roma, 28 mar. (askanews) – “La ministra poi si tutelerà nelle sedi opportune, ma prima viene l’onore delle istituzioni. Basta tutelare gli amichetti di partito, ci vediamo in Parlamento”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un video postato sui suoi canali social dedicato alla ministra del Turismo Daniela Santanchè e alla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro di lei.

“Meloni – ha scritto Conte sul suo account Instagram – continua a difendere gli ‘amichetti’ di partito e non fa dimettere Santanchè, indagata per truffa sui fondi Covid per i lavoratori. Allora ci pensiamo noi: la portiamo in aula e si vota”.