Singapore, BertO inaugura il suo primo showroom all’estero

BertO, azienda italiana di design contemporaneo che incorpora tradizione millenaria e sviluppo, apre il suo primo showroom all’estero. È stato infatti inaugurato lo scorso 25 novembre lo showroom monomarca BertO a Singapore – 9 Harrison Road, Harrison Industrial Building – in partnership con ReCasa Living, innovativa realtà di retail nel settore dell’arredamento di lusso.

I tre soci co-fondatori di ReCasa Living – Hillary Tjioe, Teddy Sun e Charina Widjaja – portano nel progetto la grande esperienza nell’interior design, nella progettazione e nella distribuzione di brand Italiani sul mercato singaporiano.

Alla base della partnership tra BertO e ReCasa Living – nata grazie all’intermediazione di Bonucchi Associati nella persona di Gabriele Giovannini – vi è la condivisione dei valori che da sempre contraddistinguono BertO, primo fra tutti l’approccio nella relazione con i clienti.

“Il mercato asiatico del retail – spiega Filippo Berto, Ceo di BertO – è alla ricerca di aziende italiane in grado di costruire relazioni diverse con il pubblico, che desidera acquistare prodotti Made in Italy ma che, soprattutto, è interessato a capire la filosofia, il progetto e lo spirito che alcune aziende italiane incorporano. I nostri partner – ReCasa Living – hanno scelto BertO proprio perché da sempre offriamo un modello distributivo diverso, al cui centro c’è la comprensione e l’ascolto del cliente. E la scelta di BertO è anche dovuta al saper coniugare il Made in Italy e l’esigenza di relazione”.

Il nuovo showroom di Singapore segue il modello dei negozi BertO in Italia: Meda – cuore pulsante dell’azienda e del brand – Roma, Torino, Brescia e Padova.

Nello showroom sono presenti gli elementi più caratterizzanti degli store BertO, come il tavolo sartoriale, un vero e proprio laboratorio artigiano dove l’arte tappezziera dell’azienda trova la sua massima espressione e dove il progetto BertO si esprime attraverso la vasta offerta di finiture e dettagli.