Suoniamo la città, a Benevento è festa europea della musica con la rassegna itinerante del Conservatorio/ Il programma

Hanno scelto come claim “Suoniamo la città” al Conservatorio Statale “Nicola Sala” di Benevento per partecipare alla Festa Europea della Musica 2022 e mai slogan fu più calzante dal momento che una fiumana di note, musicisti, generi e, soprattutto, giovani invaderà il capoluogo sannita in queste ore per dar vita ad una rassegna itinerante finalizzata a celebrare la “ripartenza”, anche attraverso il pentagramma, dell’Europea, dell’Italia e di tutto il mondo.

L’evento Festa europea della Musica si svolgerà, come ogni anno, in 120 nazioni fino al 21 giugno, in contemporanea al solstizio d’estate. La kermesse ha avuto inizio ieri sera con un appuntamento al Teatro San Vittorino di Benevento, con il concerto “Violoncelli in Festa” a cura del maestro Gianluca Giganti.

I numeri

A dar vita alla rassegna itinerante del “Nicola Sala” oltre 300 esecutori, che imbracceranno strumenti e spartiti in giro per la città durante i 50 concerti in programma fino a martedì, per un totale di ben 50 ore di musica in 10 diverse location.

Previsti appuntamenti, oltre che al Teatro San Vittorino e nella sede dell’Istituto in via Mario La Vipera, anche a Palazzo Collenea, lungo lo storico corso Garibaldi, in piazza Roma, al Teatro San Nicola, al Museo del Sannio, nella chiesa dell’Annunziata, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e nella Basilica della Madonna della Grazie.

Non mancheranno i concerti sul territorio della provincia sannita e di quella irpina, con appuntamenti a Cerreto Sannita e nei centri di Sant’Angelo a Scala e Rotondi.

Generi: ce n’è per tutti i gusti

Gli eventi spazieranno dalla musica antica a quella contemporanea, dai repertori solistici a quelli cameristici, con recital, concerti, performance che coinvolgeranno pianisti, organisti, cantanti, chitarristi, violinisti, violoncellisti, arpiste, flautisti, clarinettisti, oboisti, fagottisti, percussionisti, gli ottoni oltre i corsi di jazz, musica elettronica e composizione, della tradizione classica napoletana e popular music. L’obiettivo è quello soddisfare tutti i gusti, calamitando un pubblico variegato che, ad ingresso libero, potrà assistere agli eventi rafforzando il proprio legame con il territorio e la musica.

La conferenza stampa

Nel corso della conferenza, il direttore dell’Istituto Giosuè Grassia ha illustrato il fitto programma della kermesse musicale che rientra in un circuito, quello europeo, che vede impegnate 773 città, coinvolgendo oltre 36mila artisti. La manifestazione avrà come tema quest’anno “Recovery Sound & Green Music Economy”, sarà dunque all’insegna della sostenibilità ed a favore dell’ambiente.

Inoltre, l’edizione 2022 è dedicata a David Sassoli, compianto presidente del Parlamento europeo, per il quale la cultura e l’ambiente sono sempre state delle priorità.

Tra gli appuntamenti, Grassia ha voluto evidenziare il talk che ci sarà questo pomeriggio dalle 18.30 nella Sala Bonazzi dell’Istituto con Giuseppe Di Giugno, fisico e inventore partenopeo, conosciuto per aver creato diversi prototipi di sintetizzatori digitali che nel 1979 hanno dato origine al sistema “4X”, considerato la prima stazione di lavoro musicale interamente digitale per la sintesi e l’analisi del suono digitale in tempo reale.

In evidenza anche l’apertura per una visita al Palazzo degli Scolopi in piazza Piano di Corte, che è in programma sempre oggi. Non sono mancate inoltre parole di apprezzamento per i docenti e gli studenti che si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento, con una menzione speciale al maestro Giuseppe Ilario.

Dopo l’intervento del maestro Claudio Gabriele, in rappresentanza dei docenti dell’Istituto, la parola è passata al presidente Caterina Meglio, intervenuta da remoto.

Questi ha voluto evidenziare gli enormi sforzi compiuti affinché, in poco tempo, si potesse realizzare la manifestazione. Una sorta di rilancio, dopo la pandemia, che viene offerto a docenti e studenti per poter dimostrare il loro valore e le loro capacità.

Nel ricordare l’appuntamento in memoria del maestro Aldo Bassi, già docente del “Nicola Sala” e scomparso due anni fa, che ci sarà oggi alle 20.00 in piazza Roma, Meglio si è detta sicura della buona riuscita della manifestazione e della bravura dei ragazzi che si esibiranno.

La chiusura della conferenza è stata affidata ai rappresentanti della Consulta degli Studenti, presente con il presidente Angelo Cioffi, il suo vice Mattia Luciano e con Rachele Di Vaia.

Cioffi ha voluto ringraziare il Conservatorio per l’opportunità fornita, sottolineando come la Festa venga attesa con grande trepidazione dai ragazzi che hanno così l’opportunità di avere un contatto diretto con il pubblico.

La Festa della Musica 2022 del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento è organizzata con il patrocinio del Ministero Università e Ricerca, del Ministero dell’Interno-Prefettura di Benevento, della Provincia di Benevento, della Città di Benevento, dell’Arcidiocesi di Benevento, di Sannio Irpinia Lab Associazione di Promozione Sociale, dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Archivio di Stato.

Il Programma

Sabato 18 giugno

Palazzo Collenea

Ore 19.00

M° Patrizia Di Martino

Recital le monde a besoin d’amour…

Sala Bonazzi

Ore 16.30

M° Paolo Vergari

Concerto per Pianoforte

Ore 17.30

M° Fabrizio lacoboni

TrumpetChamber Music

Ore 18.30

Gli allievi incontrano il professore Giuseppe Di Giugno

Cortile Conservatorio

Ore 20.00

Dipartimento di nuove tecnologie

Concerto elettronica – Omaggio a Pasolini

Teatro San Vittorino

Ore 16.00

M° Rosa Montano Rassegna concertistica

Il pianista all’Opera

Ore 18.00

M° Carmelina Cirillo

Suoni e colori del ‘900

Piazza Roma

Ore 20.00

M° Roberto Spadoni

“Caro Aldo” (omaggio ad Aldo Bassi)

Teatro San Nicola

Ore 16.00

M° Natalia Ceaicovschi

Il Violino

Ore 18.00

M° Anna Pugliese

Viaggio in musica dal classicismo allo sfaldarsi del romanticismo

Ore 19.00

M° Lucia Antonacci

Le Arpe in concerto

Dalle 19.00 alle 21.00

Visita Palazzo Scolopi – Piazza Piano di Corte

Domenica 19 giugno

Corso Garibaldi

Ore 12.00

M° Vincenzo D’Arcangelo

Symphonic Band Nicola Sala

Sala Bonazzi

Ore 16.00

M° Rosalba Novelli

La poesia nella musica di Liszt

Ore 18.00

M° Roberto Villa

La gioia della Musica – concerto di piano

Cortile Conservatorio

Ore 20.00

Sestetto di Sax

Teatro San Vittorino

Ore 20.30

M° Francesco D’Ovidio

La musica a Napoli nel XVIII secolo – Cimarosa e il suo tempo Orchestra Nicola Sala

Piazza Roma

Ore 21.30

M° Luigi Ottaiano

Simme ‘e Napule, paisà

Orchestra musica classica Napoletana Nicola Sala

Teatro San Nicola

Ore 16.00

M° Fausto Franceschelli

Viaggio nel mondo del clarinetto da Bach a Satie

Ore 18:00

M° Anna Pugliese

Da Bach al virtuosismo violinistico

Lunedì 20 giugno

Sala Bonazzi

Ore 16.00

M° DesireèScuccuglia

Il pianoforte

Ore 17.00

M° Vincenzo D’Arcangelo

Bach per ensemble di tromba

Ore 18.00

M° Andrea Corsi

Quartetti di fagotto

Cortile Conservatorio

Ore 18.00

M° Stefania Tallini

Trio Jazz (V. Crimaco)

Ore 20.00

Dipartimento Pop a cura dei maestri Francini, Scorza, Galeano, Carrozza, Serio

Teatro San Vittorino

Ore 16.00

M° Gabriele Pieranunzi

Il Violino solo secondo Bach e Paganini

Ore 17.00

M° Claudio Gabriele

Flessibilità lineari

M° Andrea Verrengia

Labirinteide e china song

Ore 21.00

M° Michele De Martino

Mandolini stregati

Piazza Roma

Ore 21:30

M° Leonardo De Lorenzo

Tamburi vesuviani

Teatro San Nicola

Ore 16.00

M° P. Rocchino

Il Violino incontra il Pianoforte

Ore 17.00

M° Piero Viti

Chitarre in festa

Ore 18.00

M° Assunta Babuscio

L’allievo in concerto

Chiesa dell’Annunziata

Ore 16:00

M° Rossella Vendemia

Il laboratorio di accompagnamento pianistico vocale e strumentale

Ore 19.00

M° Mario Fragnito

Le Chitarre – Concerti per Orchestra

Ore 20:00

M° Tommaso D’Avanzo

Il clarinetto

Martedì 21 giugno

Sala Bonazzi

Ore 16.00

M° Assunta Babuscio

Omaggio a Chopin Integrale delle Mazurche

Ore 18:00

M° Mario Fragnito

Concerto chitarre degli allievi

Cortile Conservatorio

Ore 17.00

M° Gennaro Damiano

Percussionando

Ore 20.00

M° Giacomo Uncini

Group Jazz

Piazza Roma

M° Maurizio Petrolo

Concerto Orchestra Lirico Sinfonica Nicola Sala

Teatro San Nicola

Ore 16.00

M° Claudia Bucchini

Ensemble di flauti Alpha

Ore 17.00

M° Natalia Ceaicovschi

Violino

Ore 19.00

M° Maria Pazienza

Il sax nel tempo

Chiesa dell’Annunziata

Ore 16.00

M° Francesco Bertipaglia

Musica da camera

Ore 17.00

Classe del M° Marco Del Greco e M° Piero Viti

Chitarre in concerto

Ore 18.00

M° Filippo Fattorini

Concerto cameristico

Museo del Sannio

Ore 17:00

M° Rosalba Novelli

Pianoforte Il romanticismo in musica

(F. Chopin)

Rassegna organistica

Sabato 18 giugno

M° Antonio Caporaso: “La musica per la liturgia”

Ore 19.00 – Santa Messa Basilica Madonna delle Grazie

Domenica 19 giugno

M° AntonioCaporaso: “La musica per la liturgia”

Ore 10.00 Santa Messa Basilica Madonna delle Grazie

Martedì 21 giugno

M° Mauro Castaldo e M° Antonio Varriano:

“Maratona Organistica”

Ore: 16.00-18.00 e 19.00-21.00

Chiesa Santa Maria degli Angeli

Concerti sul territorio

Cerreto Sannita

Sant’Angelo a Scala

Rotondi