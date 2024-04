UCapital, il social network made in Italy sbarca in America: l’annuncio al Nasdaq di New York

Il Gruppo UCapital, ecosistema digitale globale che mette in contatto investitori, imprese e persone orientate al business, ha annunciato ieri, presso la sede del Nasdaq di Times Square (NY), il lancio del suo social network, UCapital, insieme ad altre offerte negli Stati Uniti. Fondata nel 2017, UCapital vanta oltre 500.000 utenti in tutta Europa ed è guidata da Gianmaria Feleppa, che ha creato la piattaforma completa e chiavi in mano che ridisegna il modo di fare business a livello globale.

Il social network mette in contatto investitori, aziende e business people, fornendo l’opportunità di discutere di nuove idee e strategie di trading, esplorare una business community mondiale, stringere nuove relazioni in base alle tendenze del mercato, creare prospettive di carriera e reperire capitali da investitori di tutto il mondo. Gli utenti possono anche apprendere le notizie che influenzano il mercato e ricevere aggiornamenti in tempo reale sui mercati finanziari attraverso un ’app innovativa e facile da usare tramite sia mobile (Android e iOS) che sito desktop.

Oltre a UCapital, l’intero ecosistema del Gruppo UCapital mette a disposizione una serie di prodotti per gli utenti, tra cui: “UCapital Market Intelligence”: notizie, strumenti e servizi per i professionisti della finanza a tutti i livelli, che propongono una vasta gamma di risorse come analisi di mercato all’avanguardia, aggiornamenti sulle notizie in tempo reale e ampi strumenti di trading che sfruttano la tecnologia AI; “UCapital Asset Management”: società di investimento globale che ha l’obiettivo di liberalizzare l’accesso alle migliori opportunità di investimento; “UCapital Academy”: un nuovo hub e un centro di formazione per trader d’élite che offre prospettive di carriera reali e possibilità di assunzione diretta per investitori di ogni provenienza; “UCapital Sharks”: una piattaforma dinamica dove investitori e startup creano connessioni significative, cercano capitali e presentano le loro idee; “Trade Capital Italia”: prima SIM fintech italiana ad offrire prodotti e strumenti finanziari per clienti sia retail che professionali. Per gli apprendisti sono disponibili tool e programmi di educazione finanziaria, per gli investitori professionali sessioni di formazione su come agire sui mercati con un approccio consapevole e finalizzato ad abbattere il rischio. La SIM è dotata di un primo gruppo di private banker e consulenti, che forniscono consulenza finanziaria e collocano i fondi d’investimento.

“Questa espansione – dichiara Gianmaria Feleppa, Ceo del Gruppo UCapital – segna una tappa significativa nella crescita del nostro Gruppo. UCapital non è solo un’altra piattaforma sociale, è un ambiente interattivo fiorente dove gli investitori possono fare tutto. Dalla possibilità di connettersi con persone che la pensano allo stesso modo sul nostro social network globale all’accesso a strumenti di market intelligence all’avanguardia, offriamo alla comunità imprenditoriale qualcosa di facile, accessibile e veramente globale. UCapital è il luogo in cui gli investitori trovano gli strumenti, le connessioni e le opportunità per prosperare e avere successo nell’attuale panorama finanziario sempre più diversificato”.

Società quotate alle Borse di Milano e Parigi

Il Gruppo UCapital, la cui Holding è UCapital LTD, è costituito, da UCapital24 SpA, quotata a Euronext Milano, il primo social network fintech globale (gestisce anche una tv web con sede sia a Milano che a New York), da UCapital Global PLC, presente nel listino di Euronext Parigi, che opera sia come Asset & Wealth Management che come Investment Banking, concentrandosi in particolare sulle startup e Pmi di tutta Europa e da Trade Capital Italia SIim SpA, la prima Sim fintech italiana per la clientela sia retail che professionale.