Unione Industriali Napoli, Pnrr e turismo: workshop a Palazzo Partanna

Workshop a Napoli per presentare i Fondi legati al PNRR che Banca Finint e Sinloc gestiscono e raccontano sul territorio nazionale. Una tappa, quella nel capoluogo partenopeo, che si inserisce in una road map che prevede 14 appuntamenti e che, nell’occasione, è stata promossa dalla Fondazione Mezzogiorno, che ha, tra le altre, nella sua mission, lo sviluppo territoriale e delle imprese ed è attrice diretta di importanti progetti di sviluppo territoriale nell’area Metropolitana di Napoli.

Il workshop “I nuovi strumenti del PNRR per lo sviluppo turistico e urbano” si svolgerà lunedì alle 10,30 presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli in Piazza dei Martiri, 58. Ad esso parteciperà un panel folto e qualificato composto da Costanzo Jannotti Pecci, Presidente di Unione Industriali Napoli, Maria Luisa Faraone Mennella, Consigliere Fondazione Mezzogiorno e Presidente Associazione Naplest et Pompei; Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli; Carlo Marino, Presidente ANCI Campania; Tullio Ferrante, Sottosegretario Infrastrutture e Trasporti , Fabio Innocenzi, AD Banca Finint ed Antonio Rigon, AD Sinloc .

Modera Silvio de Simone, Segretario generale Fondazione Mezzogiorno.

Sotto i riflettori due fondi che offrono importanti occasioni di sviluppo. In primo luogo, il Fondo per il Turismo Sostenibile, incluso nel Fondo “Ripresa e Resilienza Italia”, che ha l’obiettivo di promuovere e favorire un’offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, sull’innovazione e sulla digitalizzazione dei servizi. Poi, il Fondo per i Piani Urbani integrati, che mira a rafforzare i Piani delle 14 Città Metropolitane, tra cui Napoli, sostenendo progetti volti a valorizzare la rigenerazione urbana sostenibile e la rivitalizzazione economica.

La Banca Europea per gli Investimenti convoglierà questi fondi alle imprese attraverso gli intermediari finanziari di Gruppo Banca Finint e Sinloc S.p.A. che potranno disporre di una dotazione pari a 175 milioni per il primo fondo , mentre avranno a disposizione un importo fino a 102,3 milioni per

Le risorse del Fondo per il Turismo Sostenibile contribuiranno a promuovere investimenti per la costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di strutture e infrastrutture turistiche, interventi legati alla transizione verde e digitale del settore turistico e promuoveranno la mobilità sostenibile connessa al turismo. Mentre il Fondo Piani Urbani Integrati andrà a finanziare progetti di partenariato pubblico-privato volti a promuovere la rigenerazione urbana sostenibile, l’inclusione sociale, l’efficienza energetica e l’innovazione digitale.

Un workshop quindi di grande interesse economico e sociale, soprattutto per i soggetti che potrebbero essere interessati dai finanziamenti, come le imprese operanti nel settore del turismo e nello sviluppo urbano. Dopo Napoli Gruppo Banca Finint e Sinloc ,che sono aggiudicatari di una gara della BEI per la gestione dei Fondi, toccheranno altre città italiane, da Venezia a Roma, da Torino a Firenze, per raccontare questa opportunità, da qui alla fine di giugno.